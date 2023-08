Chine : Evergrande perd plus de 2 milliards de dollars de capitalisation à sa reprise de cotation

Crédit photo © Reuters

HONG KONG (Reuters) - L'action du groupe immobilier chinois China Evergrande chutait lundi de plus de 80% à sa reprise de cotation après une suspension de 17 mois, effaçant plus de deux milliards de dollars américains de capitalisation boursière. Evergrande, promoteur immobilier le plus endetté au monde, est au centre du marasme dans le secteur en Chine depuis la fin de 2021 et peine à rembourser ses fournisseurs et créanciers. Le groupe cherche à obtenir l'approbation de ses créanciers et des tribunaux pour la mise en oeuvre d'un plan de restructuration de sa dette, dont la procédure a été prorogée au 20 septembre, au lieu du 23 août. Dans un document déposé lundi, Evergrande a également déclaré que les réunions avec les créanciers seraient reportées au 26 septembre au lieu du 28 août, car, dit-il, "il est crucial que tous (...) les créanciers comprennent le processus de restructuration proposée et ses conditions". A la Bourse de Hong Kong, vers 07h20 GMT, l'action plonge de 81,21% après avoir reculé de 87% à l'ouverture, ramenant la capitalisation boursière du groupe de 21,8 milliards de dollars hongkongais à 4,6 milliards de dollars (586,38 millions de dollars américains ou 542 millions d'euros). L'action Evergrande, suspendue depuis le 21 mars 2022, a repris sa cotation après que le groupe a déclaré avoir rempli toutes les conditions de la Bourse de Hong Kong. Ses filiales, China Evergrande New Energy Vehicle Group et Evergrande Property Services Group, ont elles reprises leur cotation le mois dernier après une interruption de 16 mois. Evergrande aurait été radié de la Bourse si sa suspension avait atteint 18 mois. (Reportage Clare Jim; avec Donny Kwok, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)