Chine : Evergrande dit ne pas pouvoir émettre de nouveaux emprunts et chute en bourse

Chine : Evergrande dit ne pas pouvoir émettre de nouveaux emprunts et chute en bourse













HONG KONG, 25 septembre (Reuters) - Le groupe immobilier China Evergrande a plongé lundi à la Bourse de Hong Kong après avoir déclaré ne pas être en mesure d'émettre de nouveaux emprunts en raison d'une enquête en cours sur l'une de ses filiales, un nouveau coup dur au projet de restructuration de sa dette. "En raison de l'enquête en cours sur Hengda Real Estate Group, principale filiale de la société, le groupe n'est pas en mesure de remplir les conditions requises pour l'émission de nouvelles obligations dans les circonstances actuelles", écrit Evergrande dans un communiqué publié dimanche soir. En août, Hengda Real Estate a déclaré faire l'objet d'une enquête des autorités chinoises pour infraction présumée à ses obligations en matière de communication financière. Cette annonce constitue un nouveau revers pour Evergrande, une semaine seulement après l'arrestation de certains salariés de sa division de gestion de patrimoine. L'action Evergrande, dont le passif s'élève à plus de 300 milliards de dollars, a perdu lundi jusqu'à 23,6% à 0,42 dollar de Hong Kong, au plus bas depuis le 6 septembre, contre un repli de 0,6% pour l'indice Hang Seng. Evergrande a annoncé début septembre le report à octobre de sa décision sur la restructuration de sa dette offshore, afin de permettre à ses créanciers de disposer de davantage de temps pour examiner sa proposition. L'accord de plus de 75% des détenteurs de chaque catégorie de la dette d'Evergrande est nécessaire pour la mise en oeuvre du plan de restructuration, qui offre aux créanciers un ensemble d'options pour échanger la dette contre notamment de nouvelles obligations. (Reportage Donny Kwok, rédigé par Anne Marie Roantree, version française Claude Chendjou)