Chine et Russie poussent l'Onu à assouplir les sanctions contre la Corée du Nord

par Michelle Nichols

NATIONS UNIES (Reuters) - La Chine et la Russie poussent de nouveau pour que le Conseil de sécurité des Nations unies assouplisse les sanctions visant la Corée du Nord, relançant un projet de 2019 en faveur de la levée de l'interdiction des exportations de fruits de mer et de produits textiles, ainsi que la levée du quota sur les importations de pétrole.

Dans un projet de résolution retravaillé, que Reuters a pu consulter lundi, la Chine et la Russie disent vouloir que le Conseil de sécurité lève ces sanctions "avec l'intention d'améliorer la qualité de vie de la population civile" de l'île, isolée sur le plan international.

Pyongyang est visé depuis 2006 par des sanctions onusiennes du fait de ses programmes nucléaire et balistique.

Le document comprend aussi d'autres mesures présentées pour la première fois il y a près de deux ans par la Chine et la Russie, dont la levée de l'interdiction de travail à l'étranger pour les ressortissants nord-coréens et l'absence de toute sanction contre les projets routiers et ferroviaires intercoréens.

Selon plusieurs diplomates de l'Onu, s'exprimant sous couvert d'anonymat, le projet de résolution disposerait de peu de soutiens s'il venait à être soumis au vote.

En 2009, Russie et Chine ont mené deux cycles de discussions informelles sur le texte, sans jamais programmer de vote.

Aucune discussion sur la nouvelle version du projet de résolution n'est pour l'heure prévue, ont fait savoir des diplomates. Le texte a été transmis vendredi aux membres du Conseil, ont-ils précisé.

Les missions diplomatiques russe et chinoise à l'Onu n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

(Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)