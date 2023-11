Chine et Australie s'accordent pour tourner la page des tensions passées

Chine et Australie s'accordent pour tourner la page des tensions passées













Crédit photo © Reuters

par Ryan Woo PÉKIN (Reuters) - Une relation "saine et stable" avec l'Australie sert les intérêts de chaque pays, a déclaré lundi le président chinois Xi Jinping, alors qu'il rencontrait à Pékin le Premier ministre australien Anthony Albanese. Il s'agit du premier dirigeant australien à se rendre dans la capitale chinoise depuis 2016 alors que les relations entre les deux pays se sont tendues ces dernières années sur différentes problématiques - de la sécurité en allant à l'origine du COVID-19 –, ce qui a déclenché des représailles commerciales chinoises sur des produits australiens, notamment le vin, l'orge et le bœuf. Une relation solide entre la Chine et l'Australie "sera bénéfique à l'avenir", a affirmé Anthony Albanese à Xi Jinping lors de leur deuxième entretien en face-à-face en un an. Le Premier ministre australien, qui a pris ses fonctions en mai 2022, s'est efforcé de rétablir les relations avec la Chine, notamment lors d'une rencontre avec Xi Jinping en marge du sommet du G20 en Indonésie en novembre dernier. Dans la foulée, la Chine a abaissé ses barrières commerciales, autorisant les importations de charbon en janvier et supprimant les droits de douane sur l'orge en août. Le mois dernier, Pékin a accepté de revoir les droits de douanes de 218% sur le vin australien. "Je pense qu'il y a des signes prometteurs", a déclaré Anthony Albanese aux journalistes lundi. Des désaccords subsistent néanmoins entre les deux pays: Camberra s'inquiète de la volonté d'hégémonie de la Chine au sein des nations insulaires du Pacifique, tandis que Pékin redoute l'alliance sécuritaire de l'Australie avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la région indo-pacifique. Le soutien de l'Australie à une décision des Nations unies rejetant les revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale a également suscité la colère des autorités chinoises. L'Australie estime que la mer de Chine méridionale constitue une voie de passage importante pour son commerce avec le Japon et la Corée du Sud. "Ce que j'ai dit, c'est que nous devons coopérer avec la Chine là où nous le pouvons, être en désaccord là où nous le devons et nous engager dans notre intérêt national", a déclaré lundi Anthony Albanese. (Reportage de Ryan Woo avec la contribution de Kirsty Needham à Sydney, Blandine Hénault pour la version française, édité par Zhifan Liu)