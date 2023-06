Chine : Environ 90% de la flotte des 737 MAX en service, selon Boeing

PEKIN (Reuters) - Environ 90% de la flotte chinoise des avions 737 MAX de Boeing était opérationnelle à la fin du mois de juin, montre mercredi un article publié sur le compte officiel WeChat du constructeur aéronautique américain. Pékin a décidé de clouer au sol toute la flotte de Boeing 737 MAX exploités en Chine après une catastrophe aérienne ayant impliqué un 737 MAX exploité par Ethiopian Airlines en mars 2019, le deuxième accident mortel en près de cinq mois lié à ce modèle d'appareil. Selon les informations officielles, les transporteurs chinois ont suspendu l'exploitation commerciale des 96 appareils dont ils disposaient à l'époque. "À la fin du mois de juin, environ 90% de la flotte chinoise de 737 MAX avait repris ses opérations commerciales, certains des avions étant affectés sur des liaisons régionales pour relier des villes de Chine à un certain nombre de destinations en Asie centrale et en Asie du Sud-Est", a déclaré Sherry Carbary, présidente de Boeing Chine, citée dans l'article sur WeChat. La compagnie nationale China Southern Airlines a été le premier transporteur du pays à reprendre en janvier les vols du 737 MAX, après près de quatre ans d'immobilisation. Les autres compagnies aériennes chinoises ont ensuite progressivement réintégré ce modèle dans leurs opérations et, en avril, Boeing a estimé que la moitié de la flotte des 737 MAX du pays était opérationnelle. L'action Boeing prenait un peu plus de 1% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street. (Reportage bureau de Pékin; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)