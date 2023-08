Chine : Des milliers de sauveteurs déployés après des précipitations record

par Liz Lee et Ella Cao (Reuters) - La Chine a déployé mercredi des milliers de sauveteurs à Zhuozhou, une ville de 600.000 habitants en proie à des inondations au sud-ouest de Pékin, alors que le typhon Doksuri continue de tout balayer sur son passage. Le typhon a fait 20 morts dans la ville de Zhuozhou, qui se situe dans la province du Hebei frontalière de Pékin, qui a connu ses plus grosses précipitations ces derniers jours depuis 140 ans, selon les données officielles. Les autorités du Hebei ont déclaré l'état d'urgence avec des précipitations qui ont atteint 35,5 centimètres depuis samedi, un record depuis juillet 2012. Un sixième des habitants de la ville de Zhuozhou a dû être évacué. Plus de 650 hectares de terres agricoles ont été touchées alors que la zone totale des inondations représente deux fois la taille de la ville de Paris. Quelque 9.000 sauveteurs ont été déployés dans la ville de Zhuozhou, frappée par des coupures de courant partielles et des pénuries d'eau, où des habitants ont indiqué que les eaux ont atteint jusqu'à quatre mètres. (Version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)