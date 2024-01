Chine : Des dizaines de portés disparus après un glissement de terrain

PEKIN, 22 janvier (Reuters) - Au moins 47 personnes étaient portées disparues lundi matin après un glissement de terrain survenu dans la province de Yunnan, située dans le sud-ouest de la Chine, a rapporté la presse officielle chinoise. Plus de 500 personnes ont été évacuées par les autorités dans le cadre d'une mesure d'urgence à la suite du glissement de terrain, survenu peu avant 06h00 (22h00 GMT). On ne sait pas dans l'immédiat ce qui a provoqué le glissement de terrain. La province de Yunnan fait partie des régions de la Chine actuellement frappées par une vague de froid et des températures glaciales. (Reportage Bernard Orr et Qiaoyi Li; version française Jean Terzian)