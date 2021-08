Chine: Craintes de durcissement réglementaire pour l'industrie des spiritueux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Administration d'État chinoise pour la régulation du marché (SAMR) va se réunir ce vendredi pour discuter de la réglementation du marché des alcools, a rapporté la presse officielle, faisant craindre un tour de vis dans le secteur.

Les groupes de spiritueux pourraient se retrouver à leur tour dans le collimateur des autorités chinoises, qui multiplient les projets de réglementation de pans entiers de l'économie, ce qui inquiète particulièrement les investisseurs.

Cette réunion pourrait avoir à l'ordre du jour les prix du baijiu, une eau-de-vie à base de céréales très populaire en Chine, selon les analystes de Jefferies.

"Nous pensons que le prix actuel du marché des produits baijiu et le potentiel d'une nouvelle hausse des prix dans l'industrie ont attiré l'attention du gouvernement, qui va donc probablement mettre en oeuvre des mesures pour stabiliser le prix du marché", écrivent-ils dans une note.

Le groupe Kweichow Moutai, l'une des plus importantes valeurs en Asie et spécialisé dans le baijiu, a reculé de 4,44% à la Bourse de Shanghai, terminant la séance au plus bas depuis plus d'un an.

L'indice sectoriel chinois des spiritueux a chuté de 6,94%, au plus bas depuis mars.

Les investisseurs sont devenus très sensibles à toute velléité réglementaire de Pékin qui multiplie depuis plusieurs semaines les offensives dans plusieurs domaines, de celui de la technologie à celui du soutien scolaire.

A 09h14 GMT, Pernod Ricard (-2,48%) et Remy Cointreau (-2,88%) comptent parmi les plus fortes baisses en Bourse de Paris.

(Laetitia Volga, avec le bureau de Shanghai, édité par Blandine Hénault)