Chine : Country Garden sous la menace d'un défaut sur la totalité de sa dette "offshore"

Chine : Country Garden sous la menace d'un défaut sur la totalité de sa dette "offshore"













par Clare Jim HONG KONG, 17 octobre (Reuters) - La totalité de la dette "offshore" de Country Garden sera considérée comme en défaut si le promoteur immobilier chinois ne parvient pas à payer un coupon de 15 millions de dollars (14,23 millions d'euros) ce mardi, date butoir de la période de grâce de 30 jours qui lui a été accordée. Le non-paiement de cette somme devrait déclencher une procédure de défaillance sur d'autres obligations, comme le prévoient les contrats obligataires. Country Garden a lui-même déclaré la semaine dernière qu'il pourrait ne pas être en mesure d'honorer toutes ses obligations de paiement pour ses titres détenus à l'étranger et on s'attend désormais à ce que le premier promoteur chinois soit la dernière entreprise en date dans le secteur à se trouver en défaut de paiement. Le groupe, qui s'est refusé à tout commentaire, n'a pas pu également honorer d'autres échéances de paiements sur des titres détenus à l'étranger au cours des dernières semaines. Avec près de 11 milliards de dollars d'obligations offshore et 6 milliards de dollars de prêts non libellés en yuans, une défaillance de Country Garden ouvrirait la voie à l'une des plus importantes restructurations de dette d'une entreprise en Chine. Country Garden a choisi Houlihan Lokey, China International Capital Corporation (CICC) et le cabinet d'avocats Sidley Austin comme conseillers pour examiner la structure de son capital et sa position de liquidité. Le fabricant de circuits imprimés Kingboard Holdings a saisi la semaine dernière la justice contre Country Garden, une division du promoteur immobilier redevable de 1,6 milliard de dollars de Hong Kong (189 millions de dollars), ayant émis une demande statutaire de remboursement. (Reportage Clare Jim, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)