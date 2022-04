Chine : Contraction de l'activité manufacturière en avril

PÉKIN, 30 avril (Reuters) - L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en avril au rythme le plus rapide en 26 mois dans un contexte de confinements décidés pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, montrent les résultats d'une enquête privée publiés samedi.

L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi à 46,0 en avril contre 48,1 le mois précédent, en deçà des estimations faites par les analystes interrogés par Reuters, qui attendaient une baisse de 47. La barre des 50 sépare la croissance de la contraction.

La baisse des nouvelles commandes à l'exportation s'est accentuée en avril, pour le deuxième mois consécutif. Les entreprises ont attribué ce ralentissement aux difficultés logistiques qui les ont empêché d'obtenir de nouvelles commandes ou ont entraîné des annulations de commandes déjà existantes.

La hausse du coût des intrants est restée élevée en avril, bien qu'elle se soit légèrement atténuée par rapport au mois précédent, en raison des restrictions liées au coronavirus et de la hausse des coûts de la logistique et des matières premières dans le sillage de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Les épidémies de coronavirus et les mesures strictes imposées pour lutter contre leur propagation devraient peser lourdement sur la croissance économique de la Chine au deuxième trimestre, parallèlement aux vents contraires liés à la guerre en Ukraine et au ralentissement prolongé du marché immobilier intérieur. (Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)