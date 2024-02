Chine : Boom du tourisme pendant les vacances du Nouvel an lunaire !

Chine : Boom du tourisme pendant les vacances du Nouvel an lunaire !













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les revenus du tourisme liés aux vacances du Nouvel an lunaire qui ont pris fin samedi en Chine ont bondi de 47,3 % sur un an, dépassant les niveaux de 2019 avant la crise sanitaire, selon des données officielles publiées dimanche. Les dépenses touristiques à l'intérieur du pays ont bondi de 47,3% pour atteindre 632,7 milliards de yuans (87,96 milliards de dollars) par rapport à la même période de congés en 2023, a annoncé le ministère de la Culture et du Tourisme. Le nombre de déplacements intérieurs a augmenté de 34,3% sur un an, pour atteindre 474 millions. Ces résultats pourraient offrir un répit à la deuxième économie mondiale qui est confrontée à des risques déflationnistes dans un contexte de faible demande de la part des consommateurs. A lire aussi... Les vacances du Nouvel an lunaire donnent traditionnellement lieu à la plus importante migration annuelle sur la planète ; des centaines de millions de personnes retournent dans leur ville natale en avion, par le train ou par la route pour des retrouvailles familiales. Les autorités chinoises n'ont pas donné de détails, mais selon les calculs de Reuters basés sur les données du ministère, les dépenses moyennes par voyage pendant les vacances cette année ont atteint 1.335 yuans, en recul de 9,5% par rapport aux 1.475 yuans dépensés en 2019. Pour ce qui est des voyages internationaux, la Chine a enregistré environ 13,52 millions de voyages entrants et sortants pendant les vacances, soit 2,8 fois plus qu'à la même période l'année dernière, selon l'Administration nationale de l'immigration. Le cinéma est l'un des divertissements préférés des Chinois, et les recettes du box-office du pays ont atteint le montant record de huit milliards de yuans (1,11 milliard de dollars) sur huit jours, selon l'Administration chinoise du secteur. L'économie chinoise est confrontée à de multiples défis depuis l'année dernière, notamment un ralentissement de l'immobilier et une demande atone, obligeant les décideurs politiques à réduire les taux d'intérêt pour stimuler la croissance, alors même que de nombreuses économies développées se concentrent sur la maîtrise de l'inflation. La banque centrale chinoise a laissé son taux directeur inchangé dimanche lors du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance. (1 $ = 7,1929 yuans chinois) (Reportage d'Ellen Zhang, Sophie Yu et Ryan Woo; Version française Elizabeth Pineau)