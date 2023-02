Chine: Baisse des prix à la production en janvier

Chine: Baisse des prix à la production en janvier













Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - Les prix à la production en Chine ont baissé plus qu'attendu en janvier, ce qui laisse à penser que la reprise de la demande intérieure, qui avaient stimulé les prix à la consommation après la fin de la politique "zéro COVID", n'est pas encore assez forte pour ranimer les autres secteurs. L'indice des prix à la production (PPI) a reculé de 0,8% en rythme annuel, après avoir enregistré une baisse de 0,7% le mois précédent, selon les données publiées vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS). Les analystes interrogés par Reuters attendaient une baisse de 0,5%. L'indice des prix à la consommation (CPI) a de son côté progressé de 2,1% en rythme annuel, après une hausse de 1,8% en décembre. Les analystes attendaient une hausse de 2,2%. Les économistes s'attendent à ce que le coût de la vie augmente en Chine dans les prochains mois après l'abandon par Pékin de sa politique "zéro COVID" et alors que l'inflation se rapproche de l'objectif d'environ 3% fixé l'an dernier par le gouvernement chinois. La Chine prévoit de stimuler la demande intérieure en mettant en place de nouvelles mesures cette année, mais la deuxième économie mondiale reste confrontée à un secteur immobilier en difficulté, l'affaiblissement de la demande extérieure et un taux de chômage des jeunes quasi record. (Reportage Joe Cash; version française Camille Raynaud)