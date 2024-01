Chine : Accident meurtrier dans une mine de charbon

SHANGHAI (Reuters) - Au moins dix personnes sont mortes et six sont portées disparues à la suite d'un accident dans une mine de charbon dans la ville de Pingdingshan, dans le centre de la Chine, a rapporté samedi l'agence locale de gestion des urgences, qui s'est engagée à poursuivre les opérations de sauvetage et à procéder à des contrôles de sécurité. Une campagne d'inspection de la sécurité dans la ville de Pingdingshan, riche en charbon et située dans la province du Henan, pourrait perturber la production de charbon dans cette région et peser sur l'approvisionnement de ce combustible. Les prix du charbon en Chine ont bondi en novembre après l'annonce d'une intensification des contrôles de sécurité en raison de la forte augmentation du nombre de décès dus à des accidents dans la principale région productrice de charbon, le Shanxi. Le bureau de gestion des urgences de Pingdingshan a déclaré dans un communiqué que l'accident s'était produit vers 14h55 (06h55 GMT) vendredi, à la suite d'une explosion de charbon et de gaz dans une mine appartenant à la société chinoise Pingdingshan Tianan Coal Mining. Dix décès ont été confirmés et six personnes portées disparues dans le bilan établi à 15 heures samedi. L'agence de gestion des urgences a assuré qu'elle mettrait en place des initiatives concrètes pour secourir les disparus et enquêter sur les causes de l'accident. L'agence de presse officielle Chine nouvelle, a elle, a rapporté qu'un total de 425 personnes travaillaient sous terre lorsque l'accident s'est produit. (Bureau de Shanghai; version française Claude Chendjou)