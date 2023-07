Chine : 15 morts dans des pluies torrentielles, Xi demande de renforcer la prévention

(Actualisé avec bilan des victimes et détails) PÉKIN, 5 juillet (Reuters) - Des pluies torrentielles ont tué 15 personnes dans la ville chinoise de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, rapportent mercredi les médias, alors que le président Xi Jinping a demandé aux autorités gouvernementales davantage d'efforts pour protéger la population. Des pluies diluviennes ont provoqué ces dernières semaines des inondations dévastatrices et des coulées de boue meurtrières, tandis que des tempêtes de grêle et des températures anormalement élevées ont endommagé des cultures dans de nombreuses régions du pays. Dans la ville de Chongqing, les inondations ont forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile, des ponts ont été détruits et des maisons et des voitures ont été emportées par les eaux. Outre les 15 personnes tuées ces derniers jours, quatre personnes étaient portées disparues au début de la journée de mercredi, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua, citant les autorités. La dernière série de fortes pluies a perturbé la vie de plus de 130.000 personnes et endommagé plus de 7.500 hectares de cultures, selon Xinhua. Dans le district de Wanzhou, au nord-est de Chongqing, les inondations ont causé 227,8 millions de yuans (31,5 millions de dollars) de pertes économiques, selon la chaîne publique CCTV. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des rivières débordant de leur lit et inondant des villes, ainsi que des personnes en train d'être évacuées. Xi Jinping a demandé aux autorités gouvernementales de donner la priorité absolue à la sécurité des personnes et des biens et au Centre national du contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse et aux ministères de la Gestion des urgences et des Ressources en eau de parfaire la coordination, de renforcer la consultation et la recherche, et d'améliorer les alertes et les prévisions, a rapporté Xinhua. Les ministères des Finances et de la gestion des urgences ont annoncé 320 millions de yuans de fonds d'urgence pour aider les sinistrés, notamment à Chongqing. (Reportage Bernard Orr, Ella Cao et Ethan Wang; version française Camille Raynaud et Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)