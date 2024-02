Chili : Le bilan des incendies s'alourdit encore

Chili : Le bilan des incendies s'alourdit encore













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les feux de forêt qui font rage dans le centre du Chili ont fait au moins 64 morts et le bilan devrait encore s'accroître "significativement", a déclaré dimanche le président Gabriel Boric, alors que les pompiers luttent pour éteindre les flammes qui menacent les zones urbaines, notamment dans la région de Valparaiso. Les zones situées autour de la station balnéaire de Vina del Mar ont été parmi les plus touchées et les équipes de secours ont du mal à atteindre tous les secteurs affectés. Les feux de forêt, fréquents au Chili pendant les mois d'été, ont coûté la vie à 27 personnes l'an dernier et plus de 400.000 hectares ont brûlé. "La zone touchée par les incendies aujourd'hui est beaucoup plus petite que l'année dernière, mais le nombre d'hectares affectés augmente très rapidement", a dit samedi la ministre de l'Intérieur, Carolina Toha. Certains incendies qui se développent à proximité des zones urbaines présentent "un potentiel très élevé d'affecter les personnes, les maisons et les installations", a-t-elle souligné. (Diego Ore à Mexico, avec la contribution de Natalia Ramos et Jorge Vega; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)