Chez elle, la Côte d'Ivoire remporte la CAN 2023 !

par Gary Cohen (iDalgo) Devant son public, la Côte d'Ivoire s'est imposée, ce dimanche soir, contre le Nigeria (2-1), en finale de la Coupe d'Afrique des nations. Les "Éléphants" mettent un terme à une disette de neuf ans sans titre. Dans cette rencontre, tout avait commencé à l'envers pour les hommes d'Emerse Faé. Les "Super Eagles" ont ouvert la marque, par l'intermédiaire du défenseur William Troost-Ekong (31e), auteur de son cinquième but dans la compétition. Puis, comme souvent depuis le début du tournoi, les Ivoiriens sont revenus au score, avec l'égalisation de Franck Kessié (62e). Déjà buteur décisif face à la RDC (1-0), Sébastien Haller, d'une reprise spectaculaire, a offert le sacre aux Ivoiriens (79e). Après 1992 et 2015, la Côte d'Ivoire remporte, donc, la troisième CAN de son histoire.