Chevron vise une production annuelle dans le bas de sa fourchette de prévisions

Chevron vise une production annuelle dans le bas de sa fourchette de prévisions













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La major pétrolière américaine Chevron a déclaré vendredi qu'elle visait cette année un volume de production dans le bas de sa fourchette de prévisions. L'année dernière, la production du groupe a été la plus élevée de son histoire, avec 1,2 million de barils d'équivalent pétrole par jour (bepj). Elle avait indiqué prévoir pour cette année une production stable, ou en hausse de 3% en comparaison à ces niveaux. Pour le trimestre en cours, Chevron a déclaré s'attendre à ce que les révisions en "amont" et en "aval" réduisent la production d'environ 110.000 bepj. La major s'attend également à ce que la production du bassin permien soit à peu près stable au troisième trimestre, avant d'augmenter à nouveau au quatrième trimestre. L'action de la société chutait de 2% à 156,11 dollars dans les échanges avant-Bourse. (Reportage Arunima Kumar à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)