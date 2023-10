Chevron rachète Hess Corp pour 53 milliards de dollars en actions

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La major Chevron a annoncé lundi l'acquisition du groupe pétrolier Hess Corp dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 53 milliards de dollars (près de 50 milliards d'euros), dernière opération majeure en date dans le secteur pétrolier américain. Chevron offre 171 dollars pour chaque action Hess, ce qui représente une prime d'environ 4,9% par rapport au dernier cours de clôture. Le dirigeant de Hess, John Hess, rejoindra le conseil d'administration de Chevron une fois la transaction conclue. Cette opération intervient quelques semaines après qu'Exxon a fait une offre de 60 milliards de dollars pour racheter Pioneer Natural Resources, une opération qui lui permettrait d'étendre sa présence dans le bassin permien, dans le sud des États-Unis, l'une des régions les plus profitables du bassin pétrolier américain. (Rédigé par Mrinalika Roy à Bangalore, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)