Chevron publie un bénéfice annuel record, mais inférieur aux attentes

par Sabrina Valle

HOUSTON (Reuters) - Chevron a fait état vendredi d'un bénéfice record de 36,5 milliards de dollars pour 2022, plus du double par rapport à l'an passé, mais qui ressort néanmoins en dessous des attentes en raison de dépréciations d'actifs et de la baisse des cours du pétrole et du gaz.

Le bénéfice net ajusté annuel du deuxième plus important producteur américain de pétrole est supérieur de 10 milliards de dollars au précédent profit record qui datait de 2011.

Il est toutefois inférieur à l'estimation du consensus de 37,2 milliards de dollars en raison de dépréciations d'actifs de 1,1 milliard de dollars dans les activités internationales de pétrole et de gaz du groupe.

A la Bourse de New-York, l'action Chevron reculait de 1% dans les transactions en avant-Bourse.

Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice ajusté s'est élevé à 7,9 milliards de dollars, ou 4,09 dollars par action, en hausse de 61% sur un an.

Pour 2022, le flux de trésorerie de Chevron, un indicateur suivi de près, a progressé de 15 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

La major pétrolière a annoncé mercredi qu'elle allait tripler son enveloppe allouée aux rachats d'actions pour la porter à 75 milliards de dollars, ce qui a suscité des critiques de la Maison blanche qui a appelé les entreprises à investir afin de faire baisser les prix pour les consommateurs.

(Reportage Sabrina Valle; Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)