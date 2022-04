Chevron : Le bénéfice a presque quadruplé au T1 avec l'envolée du prix du pétrole

par Sabrina Valle

HOUSTON (Reuters) - Chevron a presque quadruplé son bénéfice au premier trimestre, a déclaré vendredi le groupe pétrolier, la flambée du prix du pétrole et du gaz après l'invasion russe de l'Ukraine lui permettant de dépasser facilement les prévisions de Wall Street.

Le deuxième producteur de pétrole américain a affiché vendredi un bénéfice ajusté de 6,5 milliards de dollars (6,15 milliards d'euros), soit 3,36 dollars par action, et 8 cents au-dessus de l'estimation moyenne de Wall Street qui tablait sur sur 3,28 dollars, selon Refinitiv.

Au cours du même trimestre de l'année dernière, Chevron avait enregistré un bénéfice de 1,7 milliard de dollars, soit 90 cents par action.

Les plus grands groupes énergétiques du monde ont largement profité de la hausse des prix du pétrole et du gaz, qui ont grimpé en flèche en février alors que Moscou préparait son offensive en Ukraine.

Le baril de Brent, référence du marché mondial, a atteint une moyenne de 114 dollars au premier trimestre. L'offre d'énergie s'est resserrée dans le monde entier alors que la demande est revenue à des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie.

Le chiffre d'affaires de Chevron a augmenté de 70% pour atteindre 54,4 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant le consensus de Refinitiv à 47,9 milliards de dollars.

Le groupe va profiter de ces gains pour augmenter ses investissements dans la production et les carburants renouvelables, rembourser ses actionnaires et ses dettes.

"Le premier est le dividende. Le deuxième est l'investissement dans l'entreprise. Le troisième est de maintenir un bilan équilibré et solide. Et enfin, le quatrième est de rendre les liquidités excédentaires aux actionnaires", a déclaré à Reuters le directeur financier Pierre Breber.

Au début de l'année, Chevron a augmenté son dividende de 6%, à 1,42 dollar par action, et a porté son programme de rachat d'actions à 10 milliards de dollars par an.

La production de pétrole et de gaz de Chevron aux États-Unis a augmenté de 10% en un an. La production en Russie a en revanche plongé après que les États-Unis et leurs alliés ont imposé de lourdes sanctions à Moscou. Les États-Unis, le plus grand producteur de pétrole brut au monde, ont toutefois vu leur production progresser lentement en 2022, malgré la hausse des prix.

Le groupe prévoit également d'augmenter ses investissements et ses acquisitions de plus de 50% cette année par rapport à 2021, ce qui pourrait inclure des opérations dans des secteurs à faible émission de carbone comme le gaz naturel et les énergies renouvelables.

"Chevron fait sa part pour accroître l'offre nationale", a déclaré le directeur général de Chevron Mike Wirth dans un communiqué.

(Reportage Sabrina Valle ; version française Dagmarah Mackos; édité par Kate Entringer)