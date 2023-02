Chevron envisage de reculer l'âge de départ à la retraite... du PDG !

(Reuters) - Le conseil d'administration de Chevron envisage de reculer l'âge obligatoire de départ à la retraite de son président-directeur général, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Michael Wirth est président du conseil d'administration et directeur général de Chevron depuis 2018 et atteindra l'âge limite de départ retraite de la société pétrolière américaine, soit 65 ans, à la fin de 2025. Certains membres du conseil d'administration estiment que l'entreprise n'a pas de candidats internes pour succéder à Michael Wirth et que ce temps supplémentaire lui permettra de préparer un successeur, selon le quotidien américain. Michael Wirth travaille pour Chevron depuis 1982. Chevron n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters. (Reportage Mrinalika Roy à Bangalore ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)