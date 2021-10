Chelsea rebondit, Arsenal ralenti par Brighton

par Arthur Cremers (iDalgo)

Avant le choc de dimanche entre Liverpool et Manchester City et après le nul de Manchester United contre Everton, cinq autres matchs de Premier League se disputaient ce samedi. Chelsea en a profité pour retrouver le chemin du succès après deux défaites contre City puis la Juventus en Ligue des Champions. Les champions d'Europe en titre se sont imposés contre Southampton grâce aux réalisations de Chalobah, Werner et Chilwell. Dans le même temps, Leeds et Wolverhampton sont respectivement venus à bout de Watford (1-0) et Newcastle (2-1). Dans le dernier match de 15h, Burnley et Norwich se sont quittés dos à dos (0-0). Enfin, à partir de 18h30, Brighton (3ème avant la 7ème journée) recevait Arsenal. Dans une rencontre très fermée, aucune des deux formations n'est parvenue à tirer son épingle du jeu et elles ont partagé les points (0-0). Au classement, Chelsea prend provisoirement la tête tandis que Brighton est cinquième et Arsenal neuvième.