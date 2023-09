Chasse à l'homme à Londres après l'évasion d'un prisonnier suspecté de terrorisme

LONDRES (Reuters) - La police britannique passait au peigne fin un parc de l'ouest de Londres vendredi à la recherche d'un ancien soldat accusé de d'avoir fourni des informations susceptibles de servir à la préparation d'un attentat, qui s'est évadé mercredi de prison. Daniel Abad Khalife, 21 ans, s'est échappé de la prison de Wandsworth de la capitale anglaise mercredi matin après s'être attaché sous une camionnette venue livrer la cuisine de la maison d'arrêt, où il travaillait. Si son évasion ne pose pas de risque pour le public selon la police, la sécurité a été renforcée aux ports et aéroports du pays, entraînant des retards pour certains voyageurs. Son profil d'ancien soldat pourrait compliquer la recherche du suspect, estime la police. Près de 150 agents du contre-terrorisme ont été mobilisés dans une opération qualifiée de gigantesque par le chef de la police londonienne, Mark Rowley. La police a confirmé le déploiement vendredi d'hélicoptères dans le ciel de la capitale anglaise. Les autorités se demandent si le détenu, en tenue de cuisinier lors de son escapade, a reçu l'aide de complices ou de gardiens pénitentiaires dans son entreprise. "Est-ce que quelqu'un au sein de la prison l'a aidé, d'autres prisonniers, des gardiens corrompus ? A-t-il été aidé par d'autres personnes en dehors des murs ? Ou s'est-il débrouillé seul ?", s'est interrogé Mark Rowley sur les ondes de la radio LBC. Daniel Abad Khalife, démobilisé de l'armée britannique en mai, est accusé d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir des informations susceptibles d'aider des personnes préparant un acte de terrorisme alors qu'il était basé dans une caserne du centre de l'Angleterre en 2021. Il lui est aussi reproché d'avoir réalisé un canular en plaçant trois fausses bombes artisanales sur un bureau. Le suspect est enfin accusé d'avoir obtenu des informations qui pourraient être "directement ou indirectement utiles à un ennemi". La BBC a rapporté qu'il avait collecté des informations au bénéfice de l'Iran. L'opposition a demandé des explications sur son évasion, alors que le ministre de la Justice, Alex Chalk, a indiqué jeudi au Parlement qu'une enquête allait être ouverte immédiatement dans la prison de Wandsworth. (Reportage par Michael Holden et William James; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)