Charlotte Bonnet, Jordan Pothain et Jonathan Atsu qualifiés pour les Jeux Olympiques

Crédit photo © Reuters

par Mikael Mazaleyrat (iDalgo)

Trois Français se sont qualifiés ce jeudi pour les Jeux Olympiques sur le 200 mètres nage libre. Charlotte Bonnet a composté son ticket en remportant le 200 m féminin avec un chrono intéressant de 1.56.67 (minima fixé à 1.57.28). Même chose pour Jordan Pothain (1.46.93) et Jonathan Atsu (1.46.97) qui ont également validé leurs places pour le rendez-vous olympique de cet été (minima à 1.47.02). D'autres nageurs iront aux Jeux à l'occasion des relais 4x200 mètres nage libre (Assia Touati, Lucile Tessariol et Margaux Fabre chez les femmes et Hadrien Salvan et Enzo Tesic chez les hommes). A noter également les titres de Logan Fontaine (800m nage libre), Fanny Deberghes (50m brasse), Léon Marchand (200m papillon) et Fantine Lesaffre (400m 4 nages).