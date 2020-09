Charlie Hebdo republie des caricatures de Mahomet

PARIS (Reuters) - L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo publiera mercredi les caricatures de Mahomet mises en cause par les auteurs de l'attaque de ses locaux qui avait fait 12 morts en janvier 2015, l'un des attentats dont le procès s'ouvrira le même jour à Paris.

Ces 12 dessins, publiés initialement par un quotidien danois en 2005 et déjà repris par Charlie Hebdo en 2006, figureront dans un numéro spécial intitulé "Tout ça pour ça", tout comme la "une" d'un ancien numéro dessinée par Cabu, l'une des victimes de l'attentat.

"Ces dessins appartiennent désormais à l'histoire", écrit la rédaction de Charlie Hebdo dans un éditorial mis en ligne mardi sur le site internet de l'hebdomadaire, jugeant "indispensable" de reproduire des caricatures dont la publication initiale "considérée comme un blasphème par un certain nombre de musulmans (...) constitue le mobile du massacre du 7 janvier".

"Toutes les raisons qu'on pourrait nous opposer ne relèvent que de la lâcheté politique ou journalistique", ajoute l'éditorial.

"Voulons-nous vivre dans un pays qui se targue d’être une grande démocratie libre et moderne, et qui, dans le même temps, renonce à affirmer ses convictions les plus profondes?? Pour notre part, il n'en est pas question. Sauf à vivre dans un autre pays, un autre régime, un autre monde."

Quatorze personnes comparaissent à partir de mercredi devant une cour d'assises spéciale pour leur rôle présumé dans les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris ainsi que pour le meurtre d'une policière à Montrouge (Hauts-de-Seine).

Les auteurs de l'attaque de Charlie Hebdo, Saïd et Chérif Kouachi - qui était sorti de l'immeuble du journal en criant "On a vengé le prophète !" - ont été tués par les forces de l'ordre après deux jours de cavale.

(Marc Angrand, édité par Henri-Pierre André)