Charles Michel renonce à se présenter aux élections européennes

BRUXELLES (Reuters) - Charles Michel a annoncé vendredi qu'il renonçait à briguer un siège au Parlement européen en juin prochain "afin de préserver la sérénité dans l'accomplissement" de ses fonctions de président du Conseil européen. "Je ne serai pas candidat à l'élection européenne. J'assurerai avec une totale détermination ma responsabilité jusqu'à son terme", a déclaré l'ancien Premier ministre belge dans un long message sur Facebook. Charles Michel avait annoncé le 6 janvier qu'il mènerait la liste de son parti le Mouvement réformateur (centre droit) aux élections européennes, ajoutant qu'il quitterait, en cas d'élection, son poste de président du Conseil européen plusieurs mois avant la fin prévue de son mandat le 30 novembre 2024. Mais sa décision a suscité de nombreuses critiques, notamment sur le fait d'écourter son mandat et de cumuler sa mission de président du Conseil et le statut de candidat en campagne. "Je ne souhaite pas que les controverses nous détournent de l’essentiel et portent atteinte à l’institution que je préside, et donc au projet européen", a expliqué Charles Michel vendredi. "Je ne souhaite pas non plus que ma démarche puisse d’une quelconque manière être instrumentalisée ni détournée pour diviser le Conseil européen qui, à mes yeux, doit oeuvrer sans relâche pour l’unité européenne." Agé de 48 ans, Charles Michel est président du Conseil européen depuis la fin 2019. (Andrew Gray à Bruxelles, Gursimran Kaur à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)