Charles Michel en visite à Kyiv, dix ans après la révolution de Maïdan

Crédit photo © Reuters

KIEV (Reuters) - Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé mardi en Ukraine pour apporter son soutien à Kyiv, qui s'apprête à célébrer les dix ans du soulèvement pro-européen de Maïdan. Le déplacement de Charles Michel intervient 21 mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine et quelques semaines avant le lancement par les dirigeants de l'Union européenne (UE) des négociations formelles permettant à l'Ukraine de rejoindre les Vingt-Sept. "C'est bon de revenir à Kyiv parmi des amis", a écrit Charles Michel dans une publication sur X, anciennement Twitter, accompagné d'une photo de lui serrant la main de l'ambassadrice de l'Union européenne en Ukraine, Katarina Mathernova, à la gare de la capitale ukrainienne. Maia Sandu, la présidente de la Moldavie qui espère également lancer des négociations formelles pour une adhésion à l'UE le mois prochain, s'est rendue à Kyiv pour rencontrer le président Volodimir Zelensky. Maia Sandu a publié une vidéo d'elle, en compagnie du couple Zelensky, lors d'une cérémonie d'hommage aux manifestants qui ont perdu leur vie lors de la révolution de 2014. L'Ukraine, qui a acquis son indépendance de la Russie en 1991, célèbre les révolutions pro-démocratie et pro-occident de 2004 et 2014, à l'occasion de la Journée de la Dignité. Volodimir Zelensky s'est adressé à la nation dans une vidéo publiée mardi dans laquelle il a déclaré que les aspirations ukrainiennes à rejoindre l'UE étaient un "rêve romantique" il y a deux décennies, mais qu'elles étaient désormais devenues une "réalité". "De ce fait, notre statut de candidat et les négociations d'accession devraient mener à l'adhésion totale à l'UE", a-t-il déclaré. "Nous faisons tout cela en dépit de la guerre. Quand notre peuple est en train de se défendre et de défendre l'Europe en ce moment", a-t-il poursuivi. Après la révolution de 2014, qualifiée encore mardi par Moscou de coup d'Etat soutenu par l'étranger, les forces russes ont annexé la péninsule de Crimée et soutenu une insurrection dans l'est de l'Ukraine. En février 2022, la Russie a lancé ce qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale" visant à "démilitariser et dénazifier" l'Ukraine. (Tom Balmforth et Yuliia Dysa; version française par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)