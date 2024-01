Charles Michel candidat aux européennes, quittera son poste s'il est élu

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Charles Michel a annoncé samedi à la presse belge qu'il se présenterait aux élections européennes de juin prochain et quitterait, s'il est élu, son poste de président du Conseil européen plusieurs mois avant la fin prévue de son mandat le 30 novembre 2024. "J'ai décidé de me porter candidat aux élections européennes de juin 2024", a déclaré aux quotidiens La Libre et De Standaard l'ancien Premier ministre belge, précisant qu'il mènerait la liste de son parti le Mouvement réformateur (centre droit). En cas d'élection, Charles Michel a déclaré qu'il comptait siéger au Parlement européen. La prestation de serment en tant que député européen est censée avoir lieu à la mi-juillet, a-t-il ajouté, suggérant au Conseil européen d'anticiper la désignation de celui ou celle qui lui succédera. Agé de 48 ans, Charles Michel est président du Conseil européen depuis la fin 2019. (Bart Meijer, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)