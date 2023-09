Charles III reçu avec faste à Paris pour sa première visite d'Etat

par Elizabeth Pineau et Michael Holden PARIS (Reuters) - Le roi Charles III et la reine Camilla ont entamé mercredi à Paris une visite d'Etat de trois jours riche en symboles visant à resserrer des liens franco-britanniques mis à mal par les crispations post-Brexit. Un dîner avec 160 convives au château de Versailles devait clore cette journée marquée par une cérémonie à l'Arc de Triomphe, une descente de l'avenue des Champs-Elysées et un entretien entre le souverain et le président français. Le couple royal a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport d'Orly par la Première ministre, Elisabeth Borne, et l'ambassadrice de Grande-Bretagne en France, Menna Rawlings. Ils ont ensuite rejoint Brigitte et Emmanuel Macron au pied de l'Arc de Triomphe pour une cérémonie militaire déroulée en présence d'une partie du gouvernement et de nombreuses personnalités politiques. Un passage de la Patrouille de France et des Red Arrows britanniques a coloré le ciel de Paris de bandes bleues blanches et rouges au moment où le roi et le président montaient à bord d'une DS7 pour une descente des Champs-Elysées en compagnie des chevaux de la garde républicaine, sous les yeux des passants dont certains ont crié "bravo" au passage du cortège. Rozalie Zackova, 28 ans, qui travaille non loin, est venue voir passer les souverains. "J'aime bien la famille royale, c’est quelque chose d’inatteignable, je trouve que ça fait rêver, comme ils ont un statut particulier. Et puis aussi pour les gossips (ragots, NDLR) !". Son collègue Siham Bakali, 31 ans, était moins enthousiaste : "C'est un événement historique, et comme on est juste à côté on en profite. On espère surtout voir les avions", a-t-il dit en référence à la Patrouille de France. Arrivés à l'Elysée en compagnie de leurs épouses, roi et président ont ensuite eu un entretien bilatéral où des sujets comme le climat, la biodiversité et la situation en Ukraine et au Sahel devaient être abordés. Roi et reine devaient prendre en début de soirée la direction du château de Versailles pour un dîner d'Etat en présence de quelque 160 invités. Sur la liste des convives figurent l'acteur britannique Hugh Grant, la photographe Bettina Rheims, la chanteuse et actrice Charlotte Gainsbourg, le rockeur Mick Jagger, l'ancien footballeur Patrick Vieira, le président d'Hermès Axel Dumas et celui du groupe LVMH Bernard Arnault. Tous se verront servir des plats concoctés par des chefs français, à savoir une entrée composée de homard bleu et de tourteau, de la volaille de Bresse accompagnée d'un gratin de cèpes, des fromages et un gâteau à la framboise et à la rose. DEUX CHÊNES EN CADEAU Le président français, Brigitte Macron et le couple royal visiteront jeudi le chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie en avril 2019. Roi et reine se rendront vendredi par le train à Bordeaux pour y visiter notamment un vignoble biologique. Francophile et francophone, comme Elizabeth II avant lui, le roi Charles devrait évoquer l'affection profonde que sa mère portait à la France, ont indiqué des responsables, alors que ce déplacement devrait raviver des liens franco-britanniques mis à mal par la sortie du royaume de l'Union européenne. Le souverain de 74 ans féru d'écologie devrait délivrer quelques messages lors d'un discours qui devrait être au moins en partie prononcé dans la langue de Molière jeudi au Sénat. Des cadeaux ont été échangés. Côté français, Emmanuel Macron a offert à son hôte une édition originale du roman de Romain Gary "Les racines du ciel", une médaille commémorative et deux chênes issus du parc du château de Versailles, qui ont été plantés dans le jardin de la résidence de l'ambassadrice de Grande-Bretagne. Le roi a offert pour sa part au président une lettre de Voltaire intitulée "Lettres sur les Anglais". Initialement programmée au printemps peu après leur couronnement, la visite d'Etat de Charles et Camilla en France a été reportée en raison des troubles liés à la réforme des retraites. (Reportage Elizabeth Pineau, Michael Holden et Juliette Jabkhiro, édité par Blandine Hénault)