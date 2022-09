Charles III proclamé roi lors d'une cérémonie à Londres

par Michael Holden et Kate Holton

LONDRES (Reuters) - Charles III a été officiellement proclamé roi du Royaume-Uni samedi à Londres lors d'une cérémonie réglée au millimètre, deux jours après la mort de la reine Elizabeth II au terme de soixante-dix ans de règne.

L'ancien prince de Galles, qui a succédé immédiatement à sa mère comme monarque britannique jeudi, après le décès d'Elizabeth à l'âge de 96 ans, a été intronisé en fin de matinée par le Conseil d'accession.

Cette instance réunit des membres de la famille royale, des parlementaires, la Première ministre Liz Truss, ainsi que le maire de Londres Sadiq Khan, des hauts fonctionnaires, des représentants du Commonwealth et des dignitaires de l'Eglise anglicane.

La cérémonie s'est déroulée au palais Saint-James, siège officiel de la monarchie, situé à quelques pas du palais de Buckingham, en présence notamment des anciens chefs du gouvernement britannique John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May et Boris Johnson.

Absent lors de la première partie de la cérémonie, Charles s'est ensuite adressé au parterre de dignitaires avant de prêter serment.

"Dans l'accomplissement de cette lourde tâche qui m'a été confiée, et pour laquelle je consacre désormais le reste de ma vie, je prie pour la direction et l'aide de Dieu tout-puissant", a déclaré le souverain.

"J'ai profondément conscience de cet héritage et des graves devoirs et responsabilités qui m'incombent", a ajouté le nouveau monarque en promettant de suivre l'exemple "inspirant" de "vie et d'abnégation" laissé par sa défunte mère.

"LOYAUTÉ, RESPECT, AMOUR"

Le Parlement britannique va désormais lui faire voeu d'allégeance. Le rituel de succession prévoit également la lecture publique de la proclamation dans les capitales des trois autres nations constitutives du Royaume-Uni, outre l'Angleterre - Edimbourg en Ecosse, Belfast en Irlande du Nord et Cardiff au Pays de Galles.

Lors de sa première allocution, vendredi, Charles III avait promis de consacrer sa vie au service de son peuple et de servir la nation britannique avec "loyauté, respect et amour".

Le nouveau monarque, qui est âgé de 73 ans, est le roi du Royaume-Uni et de quatorze autres pays parmi lesquels l'Australie, le Canada, et la Nouvelle-Zélande.

Le décès d'Elizabeth II a ouvert une période de deuil jusqu'aux funérailles de la reine, dont la date n'a pas été annoncée mais qui devraient avoir lieu dans un peu plus d'une semaine.

Des dirigeants du monde entier sont attendus à Londres pour cet événement. Le président américain Joe Biden a notamment confirmé vendredi sa présence.

Le couronnement de Charles III aura lieu pour sa part à une date ultérieure, qu'on ignore encore. Un délai de seize mois s'était écoulé entre l'accession d'Elizabeth au trône d'Angleterre en 1952 et son couronnement en 1953.

(Version française Jean-Stéphane Brosse)