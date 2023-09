Charles III à Bordeaux au dernier jour de sa visite d'Etat en France

Charles III à Bordeaux au dernier jour de sa visite d'Etat en France













PARIS, 22 septembre (Reuters) - Le roi Charles III achève vendredi sa visite d'Etat en France au cours de laquelle il a dîné mercredi soir au château de Versailles avant de prononcer un discours jeudi matin au Sénat puis de se rendre vendredi dans le Bordelais. Prévue initialement au printemps, sa visite avait été repoussée en raison des troubles liés à la réforme des retraites. Elle s'inscrit dans un processus de réchauffement des relations entre le Royaume-Uni et la France après les années chaotiques post-Brexit. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS VENDREDI 14h00 - Charles III inspecte la frégate de la Royal Navy, le HMS Iron Duke, installée sur les quais de Bordeaux. Il est accompagné du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Le souverain doit se rendre ensuite dans la forêt expérimentale de l'Observatoire de Floirac, où est étudiée notamment la réponse des forêts urbaines au changement climatique, puis au domaine viticole Château Smith Haut Lafitte. 13h25 - Le roi Charles III et la reine Camilla sont arrivés à la mairie de Bordeaux où le couple royal a pris le temps d'un bain de foule auprès des passants brandissant drapeaux français et britanniques. Ils ont été accueillis par le maire de la ville, Pierre Hurmic. JEUDI 17h00 - "(L'environnement), c'est très clairement un engagement de longue date de Sa Majesté le roi et une conviction très profonde que je porte et sur laquelle nous travaillons ensemble", a déclaré Emmanuel Macron à une question de Reuters au Muséum National d'Histoire Naturelle. Le roi Charles III s'est ensuite rendu à l'ambassade du Royaume-Uni où il doit rencontrer notamment Bernard Arnault, le PDG du groupe de luxe LVMH. Puis le souverain s'entretiendra dans la soirée avec Emmanuel Macron à l'Elysée avant de prendre l'avion pour Bordeaux vendredi. 15h45 - Charles III s'est rendu au Muséum National d'Histoire Naturelle, dans le 5e arrondissement de Paris, où se tenait une table ronde ministérielle consacrée à la "finance climat" et à la biodiversité. L'écologie est un engagement de longue date du souverain britannique, qui a été salué par Emmanuel Macron lors d'un discours à l'intérieur de la Grande Galerie de l'Evolution. Plus tôt dans la journée, Charles III avait déjà défendu devant le Sénat "une entente pour la durabilité". 14h45 - Charles III et la reine Camilla ont été rejoints par le couple Macron pour visiter le chantier de la cathédrale Notre-Dame, à un peu plus d'un an de la date prévue de la réouverture au culte de l'édifice dont la flèche est sur le point de retrouver sa place. Lorsque les flammes ont détruit la flèche de la cathédrale Notre-Dame en 2019, Charles III, qui était encore prince, avait été bouleversé au point d'avouer dans une lettre au président français avoir eu le coeur "complètement brisé" par ce drame. 14h20 - Le couple royal visite le marché aux fleurs, situé sur l'île de la Cité, en plein coeur de Paris et tout près de la cathédrale Notre-Dame. Le marché a été rebaptisé " "Reine-Elizabeth-II" en 2014, à l'occasion de la dernière visite officielle de la reine d'Angleterre en France. Charles III et la reine Camilla sont accompagnés de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le couple royal avait visité auparavant les ateliers de couture de Chanel à Aubervilliers, en compagnie de Brigitte Macron. 12H50 - Toujours à Saint-Denis, le roi Charles III a rencontré le président du club de football du Paris Saint-Germain (PSG), Nasser al-Khelaïfi, auprès duquel il a reçu un maillot floqué du prénom Charles et du numéro trois, référence à son titre royal. Le roi Charles et la reine Camilla se sont rendus ensuite à la basilique Saint-Denis. 12h20 - Le couple royal s'est rendu en Seine-Saint-Denis où ils rencontrent avec Brigitte Macron de jeunes sportifs. "Pensez-vous que la France a de bonnes chances de gagner ?", demande Charles III à un joueur de rugby alors que se tient actuellement en France la Coupe de monde de l'ovalie. La reine Camilla et Brigitte Macron se sont pour leur part affrontées lors d'une partie de tennis de table. 11h30 - "Le Royaume-Uni sera toujours un des alliés les plus proches et un des meilleurs amis de la France", a déclaré Charles III devant les parlementaires réunis au Sénat. S'exprimant à la fois en français et en anglais, il a évoqué le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, et remercié la France pour son soutien. "Je souhaite continuer à tisser des liens entre nos deux pays, avec détermination, avec espoir et avec amour", a-t-il dit. Le souverain s'est aussi exprimé sur le conflit en Ukraine et a évoqué l'urgence climatique. "Ensemble, notre potentiel est illimité. C'est pourquoi nous devons chérir et entretenir notre entente cordiale. Pour les générations futures afin qu'elle devienne également une entente pour la durabilité pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité." Son discours, d'une vingtaine de minutes, a été longuement applaudi par les parlementaires français. C'est la première fois qu'un monarque britannique s'exprimait devant les deux chambres du Parlement français. Parallèlement, la reine Camilla s'est rendue avec Brigitte Macron à la Bibliothèque nationale de France où elles ont lancé le prix de l'Entente littéraire. MERCREDI 20h05 - Le couple présidentiel français a accueilli le couple royal britannique dans la cour du château de Versailles, pour prendre part à un dîner auquel ont aussi été conviées des personnalités politiques, artistiques ou encore sportives. 18h30 - Les arrivées de personnalités ont commencé au château de Versailles, où est organisé ce soir un dîner en l'honneur du monarque britannique. Charles III doit être accueilli à 20h00 par le président Emmanuel Macron, selon le programme communiqué par l'Elysée. 16h45 - Le roi Charles III et le président Emmanuel Macron ont quitté à pied le palais de l'Elysée pour se diriger vers l'ambassade du Royaume-Uni, située non loin dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Les deux dirigeants ont salué la foule au passage, où l'on a pu entendre crier : "Vive le roi !". A l'ambassade, Charles III et Emmanuel Macron doivent planter deux chênes offerts par la France et issus du parc du château de Versailles, où est prévu un dîner dans la soirée. 15h30 - Le roi Charles III et le président Emmanuel Macron ont embarqué dans un même véhicule pour descendre l'avenue des Champs-Elysées, escortés de la garde républicaine. Les deux hommes, qui ont brièvement salué la foule par l'ouverture du toit, sont arrivés au palais de l'Elysée pour un entretien bilatéral où ils évoqueront les thèmes de la biodiversité, du climat, de l'intelligence artificielle mais aussi la guerre en Ukraine et la situation au Sahel. 14h45 - Charles III et la reine Camilla sont arrivés à l'Arc de Triomphe, en haut de l'avenue des Champs Elysées, où ils doivent assister à une cérémonie militaire et raviver la flamme du Soldat inconnu en compagnie du président Emmanuel Macron, de son épouse Brigitte, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants des partis politiques représentés au Parlement français. Sur la célèbre avenue, Rozalie Zackova, 28 ans, qui travaille non loin, est venue voir le couple royal. "J'aime bien la famille royale, parce que c'est quelque chose d'inatteignable, je trouve que ça fait rêver, comme ils ont un statut particulier. Et puis aussi pour les gossips (ragots, NDLR) !". Son collègue Siham Bakali, 31 ans, est moins enthousiaste : "C'est un événement historique, et comme on est juste à côté on en profite. On espère surtout voir les avions", indique-t-il en référence à la Patrouille de France qui doit survoler la capitale. 14h00 - L'avion du roi Charles III et la reine Camilla a atterri à l'aéroport Orly (Val-de-Marne), près de Paris. Le couple royal a été accueilli à sa descente d'avion par la Première ministre, Elisabeth Borne, et l'ambassadrice de Grande-Bretagne en France, Menna Rawlings. (Rédigé par Blandine Hénault, avec le bureau de Reuters; édité par Zhifan Liu)