Changement climatique : Emmanuel Macron annonce un milliard d'euros pour les pôles

PARIS (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé vendredi un investissement d'un milliard d'euros à l'horizon 2030 pour financer une stratégie en faveur des pôles, grandement menacés par le réchauffement climatique. "D'ici 2030, je veux ici vous dire que nous investirons un milliard d'euros dans la recherche polaire", a-t-il déclaré dans un discours au Muséum national d'Histoire naturelle, à l'occasion de la clôture du sommet One Planet dédié aux pôles et aux glaciers. Le chef de l'Etat a également annoncé la construction d'un navire spécialisé dans la navigation dans les eaux glacées de l'Antarctique. Le bateau sera baptisé Michel Rocard (1930-2016), ancien Premier ministre qui fut aussi ambassadeur en charge des négociations internationales sur les pôles. Dans son discours, Emmanuel Macron a tiré le signal d'alarme concernant les bouleversements liés à la fonte des glaces, "transformation qui est en cours, qui menace d'ores et déjà des millions et va menacer des milliards d'habitants sur la planète et qui a des conséquences multiples, directes et indirectes", a-t-il dit. Le sommet "One Planet" de Paris réunit les représentants d'une communauté scientifique issue d'une quarantaine de nations glaciaires et polaires. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)