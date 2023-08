Championnats d’Europe : L’équipe de France de volley s’impose face à la Turquie

Championnats d’Europe : L’équipe de France de volley s’impose face à la Turquie













par Dorian Madala (iDalgo) Un score trompeur ! Les volleyeurs français se sont imposés contre la Turquie dans l'après-midi pour son entrée en lice dans les championnats d'Europe. Un score sec 3 à 0 (25-20, 30-28, 27-25 ) qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Les Turcs auront donné du fil à retordre à la formation tricolore qui aura dû s'employer lors des deux derniers sets afin de s'affirmer dans la partie. Mention honorable à Antoine Brizard, dans un rôle de passeur offensif (8 points), qui aura grandement contribué au succès français. Le plus important est assuré ! Il est essentiel au vu de l'enchaînement des matchs de passer le moins de temps possible sur le terrain. Les champions olympiques en titre rencontreront le Portugal demain à 16h00 pour le 2nd match de poule. Les Bleus restent sur deux succès consécutifs 3 à 0 contre cette formation.