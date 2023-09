Championnat d'Europe : Les volleyeurs français terminent premier de leur groupe

par Mattys Bernard (iDalgo) L'équipe de France remet les pendules à l'heure ! Après une défaite inattendue hier face à la Roumanie, les champions olympiques se sont très bien repris cet après-midi. Très sérieux du début à la fin, son large succès (25-19 25-22 25-17) contre les Grecques, déjà éliminé, leur permet de terminer à la première place du groupe D, juste devant les Portugais. En huitième de finale, les joueurs d'Andrea Giani seront opposés au quatrième de la poule B. Prétendant au titre, ils feront office de favoris.