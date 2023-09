Championnat d'Europe : Les volleyeurs français s'impose face au Portugal

Championnat d'Europe : Les volleyeurs français s'impose face au Portugal













par Dorian Madala (iDalgo) L'équipe de France de volley-ball s'est imposée cet après-midi lors du 2e match de poule face au Portugal. Une victoire 3 sets à 1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-15) qui propulse les joueurs d'Andrea Giani à la 1ère place provisoire du groupe D. Antoine Brizard, très en forme comme la veille, a continué à distribuer de somptueuses passes pour ses coéquipiers, notamment Yacine Louati à l'honneur dans cette partie avec 11 points.

Les Bleus rencontreront l'Israël samedi prochain lors du prochain match de poule. Les coéquipiers de Barthélémy Chinenyeze se devront de commettre moins de faute au service lors de la suite de la compétition (24 contre l'Israël et 21 contre la Turquie).