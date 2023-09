Championnat d'Europe de volley : La France et la Slovénie, qualifiés pour les demies

par Mattys Bernard (iDalgo) Les volleyeurs français tiennent leur revanche. Battus en phase de groupe par la Roumanie, les tricolores ont cette fois, assumé leur statut de favoris en s'imposant en trois petits sets lors de ce deuxième quart de finale. Après un premier set accroché, remporté 25 points à 22, les champions olympiques sont montés d'un cran et ont été expéditifs dans le second (25-14). Le match aurait pu être rallongé, mais la bande à Ngapeth à su se remobiliser dans le dernier set. Menés à plusieurs reprises par 6 points d'écart, les Bleus ont écarté 4 balles de set pour finalement conclure le match (27-25). Qualifiés pour les demi-finales, ils retrouveront l'Italie ou les Pays-Bas. Dans l'autre match de la journée, la Slovénie a pris le dessus sur l'Ukraine. Candidat sérieux au titre, les Slovènes se sont imposés en 4 sets (25-17 31-29 21-25 25-23). En demi-finale, ils seront opposés soit à la Pologne, soit à la Serbie.