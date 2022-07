CGG en tête du SBF 120 après un retour au profit au T2

29 juillet (Reuters) - CGG évolue vendredi en tête de l'indice SBF 120 après avoir annoncé la veille un résultat net de 16 millions de dollars (15,63 millions d'euros) au deuxième trimestre, un chiffre à comparer avec une perte de 51 millions il y a un an.

Vers 0755 GMT, le titre du spécialiste des géosciences pour l'industrie pétrolière était en passe de réaliser sa meilleure journée depuis début mars, en hausse de 14,4% à 0,93 euros.

Le groupe a fait état au deuxième trimestre d'une croissance pro forma de 66% de son chiffre d'affaires des activités à 240 millions de dollars et un Ebitdas des activités de 126 millions de dollars.

"CGG affiche de fortes performances ce trimestre, soutenues en particulier par l'augmentation des volumes d'après-ventes de Earth Data et une activité dynamique en Geoscience", a dit Sophie Zurquiyah, directrice générale de CGG dans un communiqué.

Le groupe a dit également s'attendre à une augmentation significative de l'activité au second semestre et en 2023, grâce à de bonnes perspectives commerciales en équipements terrestres et marins.

Portzamparc a salué des résultats supérieurs à ses attentes, en ajoutant que ceux-ci compensent la déception du premier trimestre, lorsque le groupe avait publié des résultats inférieurs aux prévisions des analystes.

Le chiffre d'affaires du groupe au deuxième trimestre ressort pour sa part à 228 millions de dollars, en hausse de 33%, contre une perte de 51 millions il y a un an.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)