CGG affiche un CA au T3 de 293 M$, en hausse de 15%













CGG SA: * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 DE $ 293 MLNS, EN HAUSSE DE 15% SUR UN AN * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU T3 DE $ 42 MLNS, EN HAUSSE DE 52% SUR UN AN * RÉSULTAT NET DU GROUPE AU T3 DE $8 MLNS, CONTRE UNE PERTE DE $2 MLNS IL Y A UN AN * DETTE NETTE AU T3 DE $1,01 MILLIARD, EN HAUSSE DE 3% SUR UN AN * CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS DE $ 307 MLNS, EN HAUSSE DE 42% SUR UN AN * LE CASH-FLOW NET DU GROUPE À FIN SEPTEMBRE 2023 EST DE -15 MLNS DE DOLLARS CONTRE UNE PERTE DE $ 65 MLNS À FIN SEPTEMBRE 2022