Ceva s'oppose au choix d'une société allemande pour le vaccin contre la grippe aviaire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La société française Ceva Santé Animale a annoncé lundi avoir déposé un référé auprès du tribunal administratif de Paris pour contester le fait qu'un groupe allemand a remporté l’appel d’offres destiné à fournir les doses de vaccins contre la grippe aviaire pour la campagne de vaccination qui doit démarrer en octobre. Dans un communiqué, Ceva se dit "particulièrement surpris par la décision de l’administration française, qui va à l’encontre des demandes et préoccupations des éleveurs et des filières à de nombreux égards". La société dit aussi regretter que le ministère de l'Agriculture n'ait pas choisi de répartir la commande parmi les différents répondants à l'appel d'offre. La France a en effet choisi la semaine dernière la société allemande Boehringer Ingelheim pour la fourniture des 80 millions de doses de vaccins contre la grippe aviaire. (Version française Kate Entringer; édité par Zhifan Liu)