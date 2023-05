Certains géants technologiques devraient payer pour le déploiement de la 5G dans l'UE

par Supantha Mukherjee et Elvira Pollina STOCKHOLM/MILAN (Reuters) - Les entreprises technologiques qui utilisent plus de 5% du trafic moyen d'un fournisseur d'accès internet aux heures d'affluence devraient contribuer au financement du déploiement de la 5G et du haut débit en Europe, estiment les acteurs de l'industrie des télécommunications dans un projet de proposition. Cette proposition intervient dans le cadre de consultations lancées en février par la Commission européenne sur la question. La date limite d'envoi des réponses est fixée à vendredi. Le document, consulté par Reuters, n'a pas été rendu public. Il été compilé par GSMA, une association dont les membres comprennent Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia et Vodafone. Les opérateurs de télécommunications font pression depuis des années pour que les grandes entreprises technologiques contribuent au financement de la 5G et du déploiement du haut débit, car elles utilisent une grande partie du trafic internet de la région. Alphabet's Google, Apple, Meta, Netflix, Amazon et Microsoft représentent plus de la moitié du trafic internet de données. "Nous proposons un seuil clair pour garantir que seuls les grands générateurs de trafic, qui ont un impact substantiel sur les réseaux des opérateurs, entrent dans le champ d'application", a déclaré la GSMA. "Les grands générateurs de trafic seraient uniquement les entreprises qui représentent plus de 5% du trafic annuel moyen d'un opérateur pendant les heures d'affluence, mesuré au niveau du réseau individuel", précise le projet. (Reportage Supantha Mukherjee à Stockholm et Elvira Pollina à Milan ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)