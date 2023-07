Certains combattants du groupe Wagner se trouvent en Biélorussie

MOSCOU (Reuters) - La Biélorussie a déclaré vendredi que des combattants du groupe paramilitaire Wagner formaient ses soldats au sud-est de Minsk, première indication qu'au moins une partie de l'accord conclu avec le Kremlin pourrait être mise en oeuvre. Certains combattants de Wagner se trouvent en Biélorussie depuis au moins mardi, ont déclaré à Reuters deux sources proches des combattants. La mutinerie de Wagner, lancée le 23 juin, a pris fin le lendemain après qu'un accord, prévoyant que le fondateur du groupe, Evguéni Prigojine, et ses combattants puissent s'installer en Biélorussie, a été conclu avec le Kremlin. Aucun signe n'avait jusqu'à présent démontré la présence de combattants de Wagner dans le pays. Evguéni Prigojine n'a pas été vu en public depuis qu'il a quitté le 24 juin la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie. "Les combattants de Wagner ont servi d'instructeurs dans un certain nombre de disciplines militaires", a déclaré la chaîne de télévision du ministère biélorusse de la Défense. L'agence de presse nationale BELTA a également indiqué que le groupe paramilitaire formait des soldats biélorusses. Le ministère a publié une vidéo montrant, selon lui, des combattants de Wagner formant des soldats biélorusses dans un camp militaire près de la ville d'Ossipovitchi, à environ 90 kilomètres au sud-est de Minsk. Au moins l'un des combattants, identifiés comme appartenant au groupe Wagner, portait sur son casque un symbole représentant une matriochka, utilisé par certains combattants du groupe. (Reportage Guy Faulconbridge à Moscou et Filipp Lebedev à Tbilissi; version française Augustin Turpin, édité par Camille Raynaud)