Céréales ukrainiennes: Un premier cargo arrive à Istanbul via le "couloir humanitaire"

Céréales ukrainiennes: Un premier cargo arrive à Istanbul via le "couloir humanitaire"













Crédit photo © Reuters

ISTANBUL (Reuters) - Le premier cargo empruntant le "couloir humanitaire" mis en place par l'Ukraine pour les exportations maritimes de ses céréales via la mer Noire a traversé le détroit du Bosphore en Turquie, a rapporté vendredi un journaliste de Reuters. Le Joseph Schulte, navire battant pavillon hongkongais, a quitté le port ukrainien d'Odessa cette semaine après y avoir été bloqué depuis le 23 février 2022, veille de l'invasion russe de l'Ukraine. Cette dernière a annoncé la semaine dernière la mise en place d'un "couloir humanitaire" en mer Noire pour libérer les cargos bloqués dans ses ports à la suite de la décision de la Russie le mois dernier de se retirer de l'accord permettant les exportations maritimes de céréales. La Russie n'a pas indiqué si elle respecterait ce couloir et des sources du secteur de l'assurance et du transport maritime ont exprimé des doutes sur la sécurité du processus. Les chaînes de télévision turques ont rapporté que le navire devrait accoster au port d'Ambarli, dans le sud d'Istanbul. (Reportage par Murad Sezer; version française Zhifan Liu)