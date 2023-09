Céréales Ukrainiennes: L'Europe de l'Est veut davantage de contrôles sur les exportations

PRAGUE (Reuters) - Des pays d'Europe de l'Est ont demandé mardi à la Commission européenne de renforcer les contrôles sur les voies d'exportation des céréales ukrainiennes et d'introduire un système de dépôt de garantie. Kyiv est en conflit avec ses alliés voisins au sujet des restrictions imposées à ses céréales, que l'Ukraine est obligée de transporter par voie terrestre en raison de l'invasion russe. En juillet, le retrait de la Russie d'un accord qui permettait aux cargos de passer en toute sécurité a accru la pression sur les expéditions agricoles ukrainiennes. L'Union européenne (UE) a mis en place des voies terrestres alternatives, appelées "couloirs de solidarité", que l'Ukraine peut emprunter pour exporter ses céréales et ses oléagineux, mais ses voisins ont fait valoir que les produits agricoles ukrainiens bon marché destinés à transiter étaient vendus localement, au détriment de leurs propres agriculteurs. La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont imposé des restrictions nationales aux importations de céréales ukrainiennes ce mois-ci, après que la Commission européenne a décidé de ne pas étendre l'interdiction des importations à ces pays et à deux autres membres de l'Union européenne, la Bulgarie et la Roumanie. "Nous préférons trouver une solution commune à l'échelle de l'Union", a déclaré mardi le ministre tchèque de l'Agriculture, Marek Vyborny, qui a organisé une réunion avec ses homologues hongrois, polonais et slovaque. "Nous demandons ensemble à la Commission européenne d'adopter une approche active pour contrôler l'efficacité des corridors de solidarité", a-t-il dit. Selon Marek Vyborny, les quatre pays se sont également mis d'accord pour que la Commission envisage un système de dépôt de garantie pour les exportations. La caution serait demandée aux opérateurs exportant depuis l'Ukraine, et serait restituée une fois établi que les céréales ont quitté l'Europe pour leur destination finale. (Reportage Jan Lopatka et Jason Hovet ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)