Céréales : Moscou accuse l'Occident de ne pas respecter ses engagements

6 septembre (Reuters) - Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé mardi l'Occident de ne pas honorer sa promesse d'aider la Russie à exporter ses denrées alimentaires et engrais sur les marchés mondiaux, l'une des conditions de l'accord conclu entre Moscou et l'Ukraine sur la reprise d'exportations de céréales.

Sergueï Lavrov a reproché à l'Occident de ne pas avoir assoupli les sanctions envers la Russie, l'empêchant ainsi d'exporter plus facilement ses produits agricoles.

Moscou considère cet engagement comme un élément clé de l'accord avec Kyiv obtenu en juillet sous l'égide des Nations unies et de la Turquie afin de mettre fin au blocus des exportations de céréales ukrainiennes, conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

"Nos collègues occidentaux ne font pas ce que nous a promis le secrétaire général des Nations unies", a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à Moscou.

"Ils ne prennent pas de décisions pour lever les sanctions logistiques qui empêchent le libre accès des céréales et des engrais russes aux marchés mondiaux."

Moscou affirme que les sanctions, même si elles ne visent pas directement les produits alimentaires et d'engrais, rendent plus difficiles le transport et l'assurance de ses cargaisons.

Sergueï Lavrov a déclaré être en contact avec les Nations unies, ajoutant qu'il faisait pression sur l'organisation mondiale pour que les pays occidentaux respectent leurs engagements.

L'accord reste la seule avancée diplomatique majeure depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. (Reportage Reuters, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)