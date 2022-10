Céréales : L'Onu demande des mesures urgentes pour rattraper le retard des exportations ukrainiennes

ISTANBUL (Reuters) - Une porte-parole de l'Onu a déclaré lundi que des mesures "urgentes" étaient nécessaires pour permettre le passage de plus de 150 navires concernés par l'accord sur les exportations ukraniennes depuis les ports de la mer Noire, afin de rattraper le retard accumulé ces derniers mois.

Ces propos ont été tenus alors même que Kyiv accuse la Russie de bloquer l'application complète de l'accord, négocié en juillet par les Nations unies et la Turquie, et qui doit être renouvelé le mois prochain. La Russie, qui a aussi fait état de ses propres griefs, a menacé de se retirer de l'accord.

Les navires transportant des céréales et d'autres denrées alimentaires à destination et en provenance des ports ukrainiens doivent être inspectés en Turquie par des équipes relevant d'un Centre commun de coordination (CCC) quadripartite.

"Plus de 150 navires attendent actuellement autour d'Istanbul et ces retards risquent de perturber la chaîne d'approvisionnement et les opérations portuaires", a déclaré Ismini Palla, porte-parole de l'Onu.

Elle a ajouté que le CCC a récemment porté à cinq le nombre d'équipes d'inspection.

Les quatre parties - la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies - négocient actuellement une éventuelle prolongation de l'accord et une extension au-delà de la date limite du 19 novembre.

"L'Onu convoque les parties tous les jours et a insisté sur la nécessité de participer pleinement et de bonne foi à l'accord et de prendre des mesures supplémentaires urgentes afin que la chaîne d'approvisionnement ne soit pas perturbée et que l'initiative continue de fournir au monde davantage de nourriture, dont il a grand besoin", a ajouté Ismini Palla.

Depuis l'adoption de l'accord, l'Ukraine a exporté 8,5 millions de tonnes de céréales et autres denrées alimentaires au cours de 379 voyages, a indiqué le CCC.

