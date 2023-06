Centenaire des 24H du Mans : Ferrari signe son retour par une victoire !

par Antonin Gizolme (iDalgo) Quel retour ! 58 ans après sa dernière apparition lors des 24 heures du Mans, Ferrari a remporté le centenaire de cette course mythique, 65 ans après son dernier titre dans la compétition. Une édition qui restera dans la légende à bien des égards. La Ferrari #51 pilotée par Alessandro Pier Guidi, double vainqueur des 24h du Mans GTE Pro, Antonio Giovinazzi, trois saisons pleines en F1, et James Calado, troisième de GP2 en 2013, a résisté à Toyota, Porsche, Cadillac et même Peugeot, tour à tour en tête de la course. Plus rapide sur la piste, Ferrari a plutôt été épargné par les problèmes - trop nombreux dans ces 24 heures pour être listés - et devance la Toyota no8 (Buemi - Hartley - Hirakawa) et la Cadillac no2 (Bamber - Lynn - Westbrook). Le constructeur japonais était lancé sur de bons rails avec sa no7, finalement contrainte à l'abandon sur les coups de minuit. Du côté de Peugeot, la meilleure 9X8 a terminé 9e.