Celsius, spécialiste du prêt de cryptoactifs, dépose le bilan

par Maria Ponnezhath et Tom Wilson

(Reuters) - Le spécialiste américain du prêt de cryptoactifs Celsius Network a annoncé mercredi avoir déposé son bilan à New York, ajoutant ainsi son nom à la liste des victimes de l'effondrement des cours sur ce marché.

La société, dont le siège social est établi dans le New Jersey, avait gelé les retraits de ses clients le mois dernier en arguant de conditions de marché "extrêmes", privant les investisseurs de tout accès à leur épargne, ce qui avait amplifié les turbulences sur le marché des "crypto".

La plus connue des cryptomonnaies, le bitcoin, a perdu 70% de sa valeur depuis son record de novembre.

Dans le dossier déposé mercredi au tribunal des faillites du district sud de New York, Celsius estime son bilan entre un et 10 milliards de dollars (autant d'euros) et le nombre de ses créanciers à plus de 100.000. Sa trésorerie représente 167 millions de dollars.

"C'est la bonne décision pour notre communauté et pour l'entreprise", a déclaré le co-fondateur et directeur général Alex Mashinsky.

Les spécialistes du prêt de cryptoactifs dont Celsius fait partie ont profité à plein de l'essor de ce segment de marché depuis 2020 en promettant aux épargnants des rendements élevés et un accès au crédit plus facile que celui proposé par les établissements bancaires traditionnels.

Leur modèle économique consiste à prêter des cryptoactifs, comme le bitcoin, à des investisseurs principalement institutionnels en échange d'une rémunération.

Mais sa viabilité a été compromise par la chute des cours de la plupart des cryptoactifs ces derniers mois, qui a conduit en mai à l'effondrement de "jetons" très populaires comme le terraUSD ou le luna.

Un concurrent de Celsius, Voyager Digital, a déjà déposé le bilan il y a quelques jours après avoir suspendu tout retrait et dépôt. Un troisième, Vauld, basé à Singapour, a lui aussi gelé les retraits.

Celsius a précisé ne pas avoir demandé aux autorités compétentes d'autoriser une reprise des retraits de ses clients. Le gel de ces retraits avait conduit le mois dernier les autorités financières du New Jersey, du Texas et de l'état de Washington à ouvrir des enquêtes sur la société.

(Reportage Maria Ponnezhath à Bangalore, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)