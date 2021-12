Ce sera finalement PSG - Real Madrid... et Chelsea - Lille !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Après un imbroglio lors du premier tirage et les réclamations portées par d'autre équipes, le tirage a donc eu lieu une seconde fois ! Cette fois-ci, le PSG défiera le Réal Madrid et Karim Benzema ! Le tirage du LOSC n'a pas changé et les Nordistes affronteront Chelsea, Champion d'Europe en titre. Les autres rencontres ont laissé place à des chocs ! Liverpool croisera le fer avec l'Inter Milan tout comme L'Atlético Madrid contre Manchester United. Villareal affrontera la Juventus tandis que l'Ajax sera opposé au Benfica. Le Bayern Munich défiera Salzburg et le Sporting, Manchester City !