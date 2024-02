Ce que l'on sait de la mort d'Alexeï Navalny

LONDRES, 19 février (Reuters) - Alexeï Navalny, l'opposant le plus connu du président russe Vladimir Poutine, est décédé vendredi dans la prison de la région arctique russe de Yamal-Nenets, où il avait été transféré en décembre pour y purger une longue peine de prison. Voici les informations disponibles à propos de ce décès qui a créé un émoi international : LE DÉCÈS Alexeï Navalny était incarcéré dans l'enceinte de la colonie pénitentiaire IK-3, située au nord du cercle polaire arctique, à Kharp, dans la région de Yamal-Nenets, à environ 1.900 km au nord-est de Moscou. A lire aussi... Son décès a été annoncé le 16 février à 14h19, heure de Moscou (11h19 GMT) par le service pénitentiaire de la région arctique russe de Yamal-Nenets. "Le 16 février 2024, dans l'enceinte de la colonie pénitentiaire IK-3, le condamné Alexeï Navalny s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance", a indiqué l'administration pénitentiaire dans un communiqué. "Toutes les mesures nécessaires pour le ranimer ont été entreprises, sans produire de résultats positifs", a-t-elle ajouté, précisant que les causes du décès étaient en cours d'examen. Aucun détail supplémentaire sur le décès n'a été fourni par le service pénitentiaire ou par les responsables médicaux. SYNDROME DE LA MORT SUBITE La mère d'Alexeï Navalny, Lioudmila, âgée de 69 ans, a été informée du décès, a déclaré la porte-parole d'Alexeï Navalny, Kira Yarmych, en précisant que l'heure de la mort indiquée dans le communiqué était 14h17, heure locale (9h17 GMT), le 16 février. "Lorsque l'avocat et la mère d'Alexeï sont arrivés à la colonie ce matin, on leur a dit que la cause de la mort d'Alexeï Navalny était le syndrome de mort subite", a déclaré samedi Ivan Zhdanov, dirigeant de la Fondation anti-corruption d'Alexeï Navalny. Le "syndrome de la mort subite" est un terme vague désignant différents syndromes cardiaques qui provoquent un arrêt cardiaque soudain et la mort. Une source non identifiée a déclaré à la chaîne russe RT, contrôlée par l'Etat russe, qu'Alexeï Navalny avait succombé à un caillot sanguin. La cause de la mort d'Alexeï Navalny n'a pas encore été déterminée, ont fait savoir les enquêteurs russes à la mère de l'opposant politique russe, selon une porte-parole de ce dernier. LE CORPS On ne sait pas exactement où se trouve la dépouille d'Alexeï Navalny. Selon le média russe d'opposition, Novaïa Gazeta, qui cite des sources non identifiées, le corps a été transporté à la chambre mortuaire de l'hôpital du district de Salekhard. Novaïa Gazeta a indiqué que le corps présentait des signes d'ecchymoses ainsi que des traces de tentatives de massage cardiaque. Le média ajoute que la cause de l'arrêt du coeur reste inconnue. Certains médias russes ont rapporté qu'une équipe spéciale d'enquêteurs était arrivée de Moscou. On ne sait pas encore quand l'autopsie aura lieu. "ÉTRANGE AGITATION" Un prisonnier non identifié issu de la même colonie pénitentiaire a déclaré à Novaïa Gazeta qu'une "étrange agitation" s'était produite dans la prison dans la soirée du 15 février. Les gardiens ont accéléré leurs contrôles nocturnes des prisonniers et renforcé la sécurité, a déclaré le prisonnier. La matinée du 16 février a commencé par une "fouille" totale des baraquements, les gardiens confisquant les téléphones portables et d'autres objets aux prisonniers. Peu après, un comité du bureau central de l'administration pénitentiaire fédérale est arrivé, a déclaré le prisonnier. D'après ce prisonnier, la mort d'Alexeï Navalny "a été connue" dans la prison vers 08h00, heure de Moscou (05h00 GMT), plusieurs heures avant que sa mort ne soit officiellement annoncée par l'administration pénitentiaire. Il n'a pas été possible de vérifier les propos de ce prisonnier. PROBLÈMES DE SANTÉ La veille de sa mort, Alexeï Navalny a été vu sur des images d'une vidéo d'un tribunal en train de plaisanter. Sur un ton taquin, il a demandé à un juge d'utiliser une partie de son énorme salaire pour alimenter son propre compte. SOTA, un média en ligne, a rapporté que l'audience du tribunal avait été convoquée après une "dispute" avec un agent pénitentiaire qui avait tenté de confisquer le stylo d'Alexeï Navalny. Plus tard dans la journée de jeudi, Alexeï Navalny a écrit qu'il avait été condamné à 15 jours d'isolement. Etant donné la dureté des conditions de vie dans les prisons russes, l'équipe d'Alexeï Navalny avait fait part à plusieurs reprises de ses craintes qu'il ne soit blessé ou tué. L'opposant russe a souvent plaisanté sur les conditions de vie de sa colonie pénitentiaire, réputée comme l'une des prisons les plus dures de Russie. "Il n'a pas encore fait plus froid que -32oC", déclarait-il ainsi en janvier. "Rien n'est plus revigorant qu'une promenade à Yamal à 6h30 du matin". L'an dernier, Alexeï Navalny avait aussi soulevé un problème peu médiatisé qui hante les prisons russes: l'absence de dents due à une mauvaise alimentation. Il y a quelques mois, son équipe a déclaré qu'il souffrait de graves douleurs à l'estomac. (Reportage Reuters ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)