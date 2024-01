Cazaux réalise l'exploit et élimine Rune

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Quel exploit ! Le Français, Arthur Cazaux a éliminé la tête de série numéro 8, Holger Rune au second tour de l'Open d'Australie en quatre sets (7-6, 6-4, 4-6, 6-3). Jamais inquiété et jamais fébrile durant la partie, le 122e mondial a été très fort sur son jeu de service et s'est libéré sur le service du Danois pour breaker en début de chaque manche. Alors qu'il n'avait jamais gagné le moindre match en Grand Chelem, le joueur de 21 ans vient d'en remporter deux en 48 heures. Ugo Humbert s'est également qualifié pour le troisième tour en dominant Zhizhen Zhang en quatre manches (6-2, 5-7, 6-1, 7-6). Solide, la tête de série numéro 21 a gagné 90% de ses jeux de service. En revanche, Arthur Fils et Hugo Grenier ont pris la porte lors de ce second tour. Le premier a été défait par le Néerlandais Tallon Griekspoor (6-3, 1-6, 5-7, 4-6) tandis que Félix Auger-Aliassime a été trop fort pour le second (1-6, 6-3, 1-6, 2-6).